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Gewerbeimmobilien in San Giovanni Valdarno, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 7 000 m² in San Giovanni Valdarno, Italien
Gewerbefläche 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 7 000 m²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,72M
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Red Feniks Montenegro
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