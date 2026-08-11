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Wohnimmobilien in Rimini, Italien

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4 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Misano Adriatico, Italien
Villa 6 zimmer
Misano Adriatico, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
WW-MA01. Villa mit Garten und direktem Zugang zum StrandMisano (Adriatic Sea) Villa mit Gart…
$3,87M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 zimmer in Rimini, Italien
Villa 6 zimmer
Rimini, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 050 m²
BG-CC814. Herrenhaus von 1770 in den Vororten von RiminiIn den Vororten von Rimini, auf dem …
$2,38M
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Villa in Santa Giustina, Italien
Villa
Santa Giustina, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Villa zum Verkauf in der Gegend von Rimini. Die Gesamtfläche der Villa beträgt 350 Quadratme…
$1,04M
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Villa 15 zimmer in Riccione, Italien
Villa 15 zimmer
Riccione, Italien
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Diese Villa, sich über vier Etagen erstreckt, zeichnet sich durch ihre raffinierte Eleganz a…
$1,37M
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Immobilienangaben in Rimini, Italien

mit Terrasse
Günstige
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