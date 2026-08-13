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Wohnimmobilien in Ponsacco, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Ponsacco, Italien
Villa 6 zimmer
Ponsacco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
LD-0858. Eine alte toskanische Villa in Ponsacco. Provinz Pisa. TuscanyKomplett renoviert Di…
$2,81M
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