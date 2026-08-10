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Wohnimmobilien in Pisa, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ponsacco, Italien
Villa 6 zimmer
Ponsacco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
LD-0858. Eine alte toskanische Villa in Ponsacco. Provinz Pisa. TuscanyKomplett renoviert Di…
$2,81M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 zimmer in Pomarance, Italien
Villa 6 zimmer
Pomarance, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
$4,57M
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Villa in Pisa, Italien
Villa
Pisa, Italien
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 2 755 m²
In der Nähe der Stadt Pisa in der Toskana gelegen, ist diese herrliche Residenz von mehr als…
$6,97M
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Immobilienangaben in Pisa, Italien

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