Wohnungen mit Swimmingpool in Piemont, Italien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
$337,845
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
PL-PR-A05. Lake Majore. Leza. A comfortable apartment in a beautiful residential building wi…
$468,097
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
