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Villen in Pescara, Italien

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8 immobilienobjekte total found
Villa 18 zimmer in Pescara, Italien
Villa 18 zimmer
Pescara, Italien
Zimmer 18
Fläche 600 m²
Grundstück von 2.000 Quadratmetern für Wohnzwecke abgeschlossene Urbanisierungsarbeiten Maxi…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 5 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
PO-040516. Herrliche Villa in Collecorvino, Pescara, AbruzzoDie prächtige Villa ist für die …
$785,374
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Villa 4 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 4 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
EC-129. Stadthaus in Collecorvino In einer ruhigen und Wohngegend nicht weit von der Stadt. …
$252,023
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Villa 3 zimmer in Pescara, Italien
Villa 3 zimmer
Pescara, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 235 m²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
$761,930
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Villa 4 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 4 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
EC- Wir bieten ein Stadthaus zum Verkauf auf drei EbenenIn einer ruhigen und Wohngegend nich…
$252,023
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Villa 6 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 6 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 349 m²
ARH-180220. Villa Atri mit Meerblick und BergblickPreis reduziert auf 299.000 EuroModernes d…
$350,488
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Villa 4 zimmer in Penne, Italien
Villa 4 zimmer
Penne, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
EC- Schöne Villa (275 qm) in der Nähe des historischen Zentrums von Loreto ApprutinoSchöne V…
$386,826
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Villa 4 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 4 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
EG-181219-6. Stadthaus in der Stadt CollecorvinoIn einer ruhigen und Wohngegend nicht weit v…
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