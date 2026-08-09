Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Pescara
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Pescara, Italien

;
häuser
14
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Pescara, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pescara, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
EG-55. Wohnung Duplex in der Nähe des Meeres in Pescara Elegante Wohnung befindet sich auf z…
$339,938
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Haus 20 zimmer in Penne, Italien
Haus 20 zimmer
Penne, Italien
Zimmer 20
Fläche 930 m²
Ferienhaus in gutem Zustand mit Land von ca. 12.000 Quadratmetern. Auf drei Ebenen in Panora…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 18 zimmer in Pescara, Italien
Villa 18 zimmer
Pescara, Italien
Zimmer 18
Fläche 600 m²
Grundstück von 2.000 Quadratmetern für Wohnzwecke abgeschlossene Urbanisierungsarbeiten Maxi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 5 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 5 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
PO-040516. Herrliche Villa in Collecorvino, Pescara, AbruzzoDie prächtige Villa ist für die …
$785,374
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Reihenhaus 13 zimmer in Montesilvano, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Montesilvano, Italien
Zimmer 13
Fläche 300 m²
Villa ab 2020 nie bewohnt mit 17 m2 Land. Kellergeschoss mit Keller und Bad. Erdgeschoss mit…
$639,443
Eine Anfrage stellen
Haus in Montesilvano, Italien
Haus
Montesilvano, Italien
Fläche 6 000 m²
Strand Grundstück von 6.000 Quadratmetern, davon 2.000 2.000 Wohn- und 2.000 Gewerbefläche e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 4 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
EC-129. Stadthaus in Collecorvino In einer ruhigen und Wohngegend nicht weit von der Stadt. …
$252,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Haus 9 zimmer in Loreto Aprutino, Italien
Haus 9 zimmer
Loreto Aprutino, Italien
Zimmer 9
Fläche 210 m²
Einzelhaus in ziemlich gutem Zustand mit allen Dienstleistungen Zubehör 45 qm Mit Blick auf …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Pescara, Italien
Villa 3 zimmer
Pescara, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 235 m²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
$761,930
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 4 zimmer in Citta SantAngelo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Citta SantAngelo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
$252,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 4 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
EC- Wir bieten ein Stadthaus zum Verkauf auf drei EbenenIn einer ruhigen und Wohngegend nich…
$252,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Reihenhaus 11 zimmer in Moscufo, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Moscufo, Italien
Zimmer 11
Fläche 250 m²
Kürzlich gebaute Villa mit Lager (Tavern) von 1.000 m2 auf zwei Ebenen (500+500) Land von 2,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 9 zimmer in Moscufo, Italien
Haus 9 zimmer
Moscufo, Italien
Zimmer 9
Fläche 500 m²
Bauernhaus komplett restauriert mit einem 250 m2 Lager - 9,0 Hektar Land mit 3.000 Olivenbäu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 6 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 349 m²
ARH-180220. Villa Atri mit Meerblick und BergblickPreis reduziert auf 299.000 EuroModernes d…
$350,488
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Penne, Italien
Villa 4 zimmer
Penne, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
EC- Schöne Villa (275 qm) in der Nähe des historischen Zentrums von Loreto ApprutinoSchöne V…
$386,826
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Collecorvino, Italien
Villa 4 zimmer
Collecorvino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
EG-181219-6. Stadthaus in der Stadt CollecorvinoIn einer ruhigen und Wohngegend nicht weit v…
$252,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Immobilienangaben in Pescara, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen