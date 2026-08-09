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Gewerbeimmobilien in Perugia, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 500 m² in Foligno, Italien
Gewerbefläche 2 500 m²
Foligno, Italien
Fläche 2 500 m²
Gewerbeimmobilie von 2.500 m2 komplett gemietet (refurbished property) in einer äußerst inte…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 800 m² in Gualdo Cattaneo, Italien
Gewerbefläche 800 m²
Gualdo Cattaneo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
KK-1413. Weinberge, Weingut in Umbrien. Gualdo CattaneoIn Umbrien, etwa 20 Minuten von Guald…
$2,87M
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Red Feniks Montenegro
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Gewerbefläche 3 600 000 m² in Citta di Castello, Italien
Gewerbefläche 3 600 000 m²
Citta di Castello, Italien
Fläche 3 600 000 m²
Einzelhaus in Panoramaposition am Stadtrand. Erdgeschoss mit Doppelgarage. Erster Stock mit …
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TekceTekce
Gewerbefläche 80 m² in Castiglione del Lago, Italien
Gewerbefläche 80 m²
Castiglione del Lago, Italien
Fläche 80 m²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
$820,540
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Produktion 7 200 m² in Foligno, Italien
Produktion 7 200 m²
Foligno, Italien
Fläche 7 200 m²
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