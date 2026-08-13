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Wohnimmobilien in Ostuni, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Ostuni, Italien
Villa
Ostuni, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Die Villa ist eine Residenz von 200 m2, die sich in einem Olivenhain befindet, die Ruhe und …
$755,242
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