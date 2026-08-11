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Wohnimmobilien in Nardo, Italien

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Villa 7 zimmer in Santa Maria al Bagno, Italien
Villa 7 zimmer
Santa Maria al Bagno, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Unabhängige Villa auf Mezzanin-Ebene, mit drei Eingängen. In der Nähe von Quattro Colonne ge…
$635,019
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Villa 5 zimmer in Nardo, Italien
Villa 5 zimmer
Nardo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Wir präsentieren eine freistehende Villa in der Contrada Torsano in der Nähe von Torre Inser…
$645,968
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