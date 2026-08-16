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Wohnimmobilien in Morrovalle, Italien

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Haus 9 zimmer in Borgo Pintura, Italien
Haus 9 zimmer
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
Bauernhaus zu restaurieren bestehend aus zwei benachbarten Gebäuden in verschiedenen Epochen…
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Villa 19 zimmer in Borgo Pintura, Italien
Villa 19 zimmer
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 19
Fläche 760 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
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