Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Massa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Massa, Italien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Massa, Italien
Villa
Massa, Italien
Fläche 370 m²
WW-120515. Villa in Marina di MassaLuxusvilla auf der ersten Linie, in Marina di Massa. Fläc…
$5,33M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Massa, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen