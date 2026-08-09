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Gewerbeimmobilien in Macerata, Italien

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9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 350 m² in San Ginesio, Italien
Gewerbefläche 350 m²
San Ginesio, Italien
Fläche 350 m²
In wunderschöner Panoramalage am Rande des Dorfes, Diese Unterkunft befindet sich in ausgeze…
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Gewerbefläche 200 m² in Caldarola, Italien
Gewerbefläche 200 m²
Caldarola, Italien
Fläche 200 m²
Typisches Restaurant mit Doppelzimmer ausgestatteter Küche in einem historischen Gebäude ent…
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Gewerbefläche 160 m² in Macerata, Italien
Gewerbefläche 160 m²
Macerata, Italien
Zimmer 6
Fläche 160 m²
Land von 3,0 Hektar auf dem Hügel (geeignet für Weidepferde) mit zwei Ruinen, um die Panoram…
$290,656
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TekceTekce
Gewerbefläche 500 m² in San Severino Marche, Italien
Gewerbefläche 500 m²
San Severino Marche, Italien
Zimmer 9
Fläche 500 m²
Medizinisches Zentrum im Einkaufszentrum Mehrere Disziplinen bereits in Betrieb und andere i…
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Gewerbefläche 170 m² in Camerino, Italien
Gewerbefläche 170 m²
Camerino, Italien
Zimmer 7
Fläche 170 m²
Wohnhaus komplett renoviert in einem isolierten Bergdorf auf über 800 Metern Höhe Zwei Stock…
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Gewerbefläche 250 m² in San Severino Marche, Italien
Gewerbefläche 250 m²
San Severino Marche, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
Referenznummer: N602Name der Immobilie: Casa Chigi IIOrt: Im LandStadt: Zone: MazeratesePosi…
$58,131
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Hotel 600 m² in Borgo Pintura, Italien
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 16
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1485 Objektname: Casa Mistica Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese Po…
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Gewerbefläche 240 m² in Urbisaglia, Italien
Gewerbefläche 240 m²
Urbisaglia, Italien
Fläche 240 m²
Altes Bauernhaus auf zwei Etagen mit 80 m² Loggia-Zubehörstein ( Ruin ) Scheune von 80 m² un…
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Hotel 3 000 m² in Porto Recanati, Italien
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italien
Zimmer 55
Fläche 3 000 m²
38-Zimmer-Hotel mit zwei Restauranttreppen und 5000 Quadratmetern Fläche zum Parkplatz Zwei …
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