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Wohnungen in Macerata, Italien

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Wohnung 7 zimmer in Macerata, Italien
Wohnung 7 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 7
Fläche 130 m²
130 qm Wohnung im zweiten Stock mit Aufzug drei Schlafzimmer Badezimmer Wohnzimmer Küche Dop…
$156,954
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Wohnung 9 zimmer in Macerata, Italien
Wohnung 9 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 9
Fläche 150 m²
Duplex-Wohnung (auf zwei Ebenen): Erdgeschoss mit Küche Badezimmer Wäscherei im ersten Stock…
$328,240
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Immobilienangaben in Macerata, Italien

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