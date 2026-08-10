Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Loano
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Loano, Italien

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Loano, Italien
Villa 4 zimmer
Loano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
AS-VAH-180. Villa in Loano mit MeerblickDie Villa befindet sich in der Stadt Loano, auf eine…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Loano, Italien
Villa
Loano, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Separate Villa auf vier Ebenen in Borghetto Santo Spirito.Der Haupteingang befindet sich im …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen