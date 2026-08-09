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Gewerbeimmobilien in Livorno, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 150 m² in Piombino, Italien
Gewerbefläche 150 m²
Piombino, Italien
Fläche 150 m²
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
$2,34M
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Gewerbefläche 1 154 m² in Rosignano Marittimo, Italien
Gewerbefläche 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 154 m²
LD-1030. Luxushotel zum Verkauf in CastiglioncelloIn Castiglioncello, dem berühmten „Paar de…
$9,38M
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Hotel 950 m² in Rosignano Marittimo, Italien
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
$5,86M
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Gewerbefläche 2 100 m² in Marciana, Italien
Gewerbefläche 2 100 m²
Marciana, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 100 m²
LD-0374. Luxusvilla mit Blick auf das Meer von ItalienVerkauf von Prestige Immobilien auf de…
$5,86M
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Gewerbefläche 450 m² in Castagneto Carducci, Italien
Gewerbefläche 450 m²
Castagneto Carducci, Italien
Fläche 450 m²
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
$4,69M
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Gewerbefläche 650 m² in Castagneto Carducci, Italien
Gewerbefläche 650 m²
Castagneto Carducci, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
$1,99M
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Hotel 1 050 m² in Livorno, Italien
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 050 m²
LD-1184. In Livorno zum Verkauf LuxushotelDas in den frühen 30er Jahren des zwanzigsten Jahr…
$5,86M
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