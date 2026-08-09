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Wohnimmobilien in Livorno, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Rosignano Marittimo, Italien
Villa 4 zimmer
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончелоВ Тоскане, в великолепном Кастильончело, в…
$2,58M
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Villa 5 zimmer in Quercianella, Italien
Villa 5 zimmer
Quercianella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
KK-081020. Villa mit Zugang zum MeerQUERCIANELLA - in dieser Stadt mit voller Infrastruktur …
$1,76M
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Villa in Castagneto Carducci, Italien
Villa
Castagneto Carducci, Italien
Fläche 300 m²
CA-10727. Тосканская вилла в Кастаньето Кардуччи. Ливорно. ТосканаСтаринная тосканская вилла…
$3,16M
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Villa 4 zimmer in Quercianella, Italien
Villa 4 zimmer
Quercianella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
KK-dl625. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » КвэрчанелаВилла в Quercianella ( Тосканам, …
$2,34M
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Villa 6 zimmer in Cecina, Italien
Villa 6 zimmer
Cecina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 300 m²
KK-CS156. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км / автострада- 7кП / aэтр…
$4,10M
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Villa in Campiglia Marittima, Italien
Villa
Campiglia Marittima, Italien
Fläche 250 m²
KK-020317-1. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Кампилья-МаритимаВладение 1800г пострйки…
$3,63M
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Villa in San Vincenzo, Italien
Villa
San Vincenzo, Italien
Fläche 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепол 950к…
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Villa 4 zimmer in Cecina, Italien
Villa 4 zimmer
Cecina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла …
$1,88M
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Villa 6 zimmer in Piombino, Italien
Villa 6 zimmer
Piombino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,52M
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Wohnung in Livorno, Italien
Wohnung
Livorno, Italien
Fläche 110 m²
Rekonstruktion ist erforderlich!Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen.Die Villa ist von einem…
$58,096
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Immobilienangaben in Livorno, Italien

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