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Wohnungen in Lerici, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in La Serra, Italien
Wohnung 4 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
PO-210417. Italien. Lerici Town. Ferienwohnung 140 m2Italien. Wir schlagen vor, den Kauf ein…
$621,266
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