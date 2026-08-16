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Wohnimmobilien in Lerici, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in La Serra, Italien
Villa 4 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
KK-190317. Neue Jugendstilvilla in Lerici. LigunVilla "Venere Azzurra" gebaut 2012, 200 km a…
$3,05M
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Villa 5 zimmer in La Serra, Italien
Villa 5 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
KK-280416-8. Luxusvilla in einer Stadt in LericiLuxusvilla, in einer Stadt von Byron an der …
$6,10M
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Villa in La Serra, Italien
Villa
La Serra, Italien
Fläche 230 m²
KK-100317. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » LericiDie Hauptvilla in 160 km + angrenzen…
$1,88M
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Villa 6 zimmer in La Serra, Italien
Villa 6 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
SIR-150515-2. Villa mit Garten in der Stadt Lerici Ein mediterraner Garten von mehr als 7000…
$8,21M
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Wohnung 4 zimmer in La Serra, Italien
Wohnung 4 zimmer
La Serra, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
PO-210417. Italien. Lerici Town. Ferienwohnung 140 m2Italien. Wir schlagen vor, den Kauf ein…
$621,266
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