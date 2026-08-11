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Wohnimmobilien in Lecco, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Lecco, Italien
Villa 6 zimmer
Lecco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
IT-300418-1. Historische Villa am Comer SeeZu verkaufen ist eine historische Villa am Comer …
$5,63M
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Red Feniks Montenegro
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Villa in Colico, Italien
Villa
Colico, Italien
Fläche 430 m²
AS-VR-133. Villa mit Blick auf See ComoVilla mit atemberaubendem Blick auf den See und die B…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa in Vassena, Italien
Villa
Vassena, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Diese prächtige Luxusvilla zum Verkauf befindet sich in der Lombardei, direkt am Ufer des Co…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Lecco, Italien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
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