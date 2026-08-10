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Gewerbeimmobilien in Giulianova, Italien

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Gewerbefläche 100 m² in Giulianova, Italien
Gewerbefläche 100 m²
Giulianova, Italien
Zimmer 1
Fläche 100 m²
Gewerbeflächen mit drei Fenstern 50 Meter von der Adria entfernt 2004 renoviert Gewerbeanzie…
$232,525
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Hotel 3 000 m² in Giulianova, Italien
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Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 000 m²
IT-070720. Hotel auf der ersten Linie 3*In der zentralen Gegend von Julianova Lido ist ein D…
$3,75M
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