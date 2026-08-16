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Wohnimmobilien in Gallipoli, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Gallipoli, Italien
Villa 5 zimmer
Gallipoli, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Heute präsentieren wir eine Immobilie im Herzen der Altstadt von Gallipoli. Wir befinden uns…
$1,48M
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