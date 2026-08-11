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Gewerbeimmobilien in Foligno, Italien

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Gewerbefläche 2 500 m² in Foligno, Italien
Gewerbefläche 2 500 m²
Foligno, Italien
Fläche 2 500 m²
Gewerbeimmobilie von 2.500 m2 komplett gemietet (refurbished property) in einer äußerst inte…
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Produktion 7 200 m² in Foligno, Italien
Produktion 7 200 m²
Foligno, Italien
Fläche 7 200 m²
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