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Hotels in Florenz, Italien

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11
1 immobilienobjekt total found
Hotel 2 225 m² in Florenz, Italien
Hotel 2 225 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 225 m²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24M
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Red Feniks Montenegro
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