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Häuser in Fermo, Italien

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SantElpidio a Mare
4
33 immobilienobjekte total found
Haus 17 zimmer in Falerone, Italien
Haus 17 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 17
Fläche 400 m²
Großes renoviertes Bauernhaus mit hochwertigem Zubehör benachbart (für Renovierung) Dreistöc…
Preis auf Anfrage
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Haus 9 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 9 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 9
Fläche 206 m²
Haus in der Altstadt auf drei Ebenen Erdgeschoss und Dachboden mit zwei Zimmern Bad und Höhl…
$174,393
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Haus in Lapedona, Italien
Haus
Lapedona, Italien
Fläche 5 000 m²
Baufläche bestehend aus fünf Losen von etwa 1.000 m2 mit einem breiten Meerblick - Wohn- und…
Preis auf Anfrage
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Campofilone, Italien
Haus
Campofilone, Italien
Fläche 3 000 m²
Baugrundstück von 3.000 qm mit weitem Meerblick und doppeltem Zugang Möglichkeit der Aufteil…
$151,021
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Haus in SantElpidio a Mare, Italien
Haus
SantElpidio a Mare, Italien
Fläche 7 000 m²
Baugrundstück von 7.000 Quadratmetern für ein maximales Volumen von 270 Kubikmetern (mehr Ke…
$58,131
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Haus 5 zimmer in Falerone, Italien
Haus 5 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 5
Fläche 80 m²
Haus im historischen Zentrum renoviert im Jahr 2024 im ersten Stock mit einem nutzbaren Dach…
$98,823
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TekceTekce
Haus 7 zimmer in Massa Fermana, Italien
Haus 7 zimmer
Massa Fermana, Italien
Zimmer 7
Fläche 200 m²
Referenznummer: N1423Name der Immobilie: Casa FermanaOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPositio…
$92,137
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Haus in Campofilone, Italien
Haus
Campofilone, Italien
Fläche 15 000 m²
Wohnbau teilweise gebaut mit einer Reihe von Wohnflächen mit Flächen von 600 bis 1.000 Quadr…
Preis auf Anfrage
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Haus in Lapedona, Italien
Haus
Lapedona, Italien
Fläche 30 000 m²
Ferienhaus auf zwei Etagen plus Zubehör Struktur aus altem Backstein in gutem Zustand Dienst…
Preis auf Anfrage
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Haus 10 zimmer in Montottone, Italien
Haus 10 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 10
Fläche 200 m²
Im Zentrum Haus Himmel Land wurde verlassen dreistöckige Struktur mit Ziegel und Holzböden S…
$58,131
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Haus 14 zimmer in Campofilone, Italien
Haus 14 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 14
Fläche 300 m²
Casale Meer von 300 qm mit Abhängigkeit von 30 qm und Land von etwa 2,0 Hektar mit Oliven- u…
$424,357
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Reihenhaus 8 zimmer in Campofilone, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Villa mit eingezäuntem Parkplatz von 3,550 m2 in einer exklusiven Gegend nur wenige km vom M…
$488,302
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Haus 8 zimmer in Lapedona, Italien
Haus 8 zimmer
Lapedona, Italien
Zimmer 8
Fläche 240 m²
Cottage mit Meerblick und 800 Quadratmetern Hof renoviert zu werden Möglichkeit der Anlage m…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 zimmer in Montottone, Italien
Haus 7 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 7
Fläche 100 m²
Haus im alten Stadthaus auf zwei Etagen plus kleine Accessoires und Garten von 130 qm Ziegel…
$69,757
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Haus 11 zimmer in Massa Fermana, Italien
Haus 11 zimmer
Massa Fermana, Italien
Zimmer 11
Fläche 220 m²
Referenznummer: N449 Objektname: Casa Mucci Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Positi…
$93,010
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Haus 16 zimmer in Montefortino, Italien
Haus 16 zimmer
Montefortino, Italien
Zimmer 16
Fläche 540 m²
Großes Landhaus im Dorf 5 km von der zentralen Steinstruktur neben anderen Immobilien entfer…
$87,197
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Haus 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Fläche 80 m²
Renovierung des Hauses in der Altstadt Drei Ebenen von jeweils 25 Quadratmetern pro Quadrat,…
$34,879
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Reihenhaus 10 zimmer in Lapedona, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Lapedona, Italien
Zimmer 10
Fläche 270 m²
Entdeckt Semi-Detached (innerlich unfertig) mit Verkäufen auf der Meerseite, bestehend aus z…
Preis auf Anfrage
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Haus 11 zimmer in Campofilone, Italien
Haus 11 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
Bauernhaus zu renovieren (Möglichkeit der Abriss und Rekonstruktion weiter nachgelagert) Erd…
Preis auf Anfrage
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Haus 11 zimmer in Monte Vidon Corrado, Italien
Haus 11 zimmer
Monte Vidon Corrado, Italien
Zimmer 11
Fläche 260 m²
Komplett renoviertes Haus (aufgebaut) Zwei Ebenen plus Dachboden. Gerichtshof Erdgeschoss Wo…
$325,534
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Haus 8 zimmer in Campofilone, Italien
Haus 8 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Referenznummer: N792 (R) Name der Immobilie: Casa Berto Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Ma…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 10 zimmer in Montottone, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 10
Fläche 300 m²
Einzelvilla mit großem Innenhof und Grundstück. Drei Ebenen, Erdgeschoss, erste Etage und Ke…
$255,777
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Haus 15 zimmer in Massa Fermana, Italien
Haus 15 zimmer
Massa Fermana, Italien
Zimmer 15
Fläche 300 m²
Referenznummer: N1185 Objektname: Casa Alfa Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Positi…
$110,449
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Haus 13 zimmer in Montappone, Italien
Haus 13 zimmer
Montappone, Italien
Zimmer 13
Fläche 400 m²
In wunderschöner Panoramalage am Rande des Dorfes, dieses Anwesen in ausgezeichnetem Zustand…
$348,787
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Haus 7 zimmer in Lapedona, Italien
Haus 7 zimmer
Lapedona, Italien
Zimmer 7
Fläche 130 m²
Panorama-Haus im historischen Zentrum mit Meerblick. Drei Ebenen zusätzlich zum Dachboden (k…
$127,889
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Haus 11 zimmer in Monte Vidon Corrado, Italien
Haus 11 zimmer
Monte Vidon Corrado, Italien
Zimmer 11
Fläche 240 m²
Schöne Bauernhaus Renovierung auf zwei Etagen plus Dachgeschoss in einem Panorama-Rahmen ant…
$174,393
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Haus 12 zimmer in Falerone, Italien
Haus 12 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 12
Fläche 500 m²
Bauernhaus zu renovieren von guter Größe (ca. 400 m2) in alten Ziegel mit neueren Teilen spä…
$162,767
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Haus 16 zimmer in Montottone, Italien
Haus 16 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 16
Fläche 450 m²
Schönes Gebäude im historischen Zentrum in der Hauptstraße. Im Laufe der Jahre durchgeführte…
Preis auf Anfrage
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Haus 11 zimmer in Falerone, Italien
Haus 11 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Einfamilienhaus mit Hof am Stadtrand. Ausgestattete Erdgeschoss mit Zwischengeschoss. Wohnun…
$186,020
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Haus 10 zimmer in Falerone, Italien
Haus 10 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 10
Fläche 250 m²
Renoviertes Bauernhaus (2006) auf zwei Etagen mit Hof und Land für etwa 3.000 Quadratmeter E…
$290,656
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