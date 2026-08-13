Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Fano
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Fano, Italien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Fano, Italien
Villa 6 zimmer
Fano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке ), …
$4,39M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen