Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Desenzano del Garda
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Desenzano del Garda, Italien

;
penthäuser
18
1 Zimmer
6
2 Zimmer
50
3 Zimmer
47
Zeig mehr
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GH-DV4905. сартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомнат…
$505,218
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001586. Dreizimmerwohnung in Residence mit Schwimmbad in Desenzano del Garda In einer ru…
$304,772
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GH-DV4959. Neue Wohnungen im Zentrum von DesenzanoDesenzano del Garda, in einer sehr prestig…
$697,459
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
AdriastarAdriastar
Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV4916. Neue Wohnung mit Pool, nahe dem SeeZwischen den Städten Desenzano und Sirmione, e…
$443,091
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-DV5831. Wohnung mit Garten und Seeblick.Desenzano del Garda,Wir bieten Immobilien zum Ver…
$697,459
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-DV4883. Exquisite Wohnung mit Pool im zentralen BereichIm Zentrum von Desenzano del Garda…
$492,324
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
GrekodomGrekodom
Realting.com
Gehen