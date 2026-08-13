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Wohnimmobilien in Conegliano, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 20 zimmer in Conegliano, Italien
Villa 20 zimmer
Conegliano, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 670 m²
Repräsentative und imposante venezianische Villa, die im 17. Jahrhundert von Arch. Jahrhunde…
$7,66M
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