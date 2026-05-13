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Wohnungen mit Swimmingpool in Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italien

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Salo
19
Maderno
13
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
GH-LV04402-C. Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
$580,239
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
GH-LV04440-E. Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
$556,795
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
GH-LV04091. Neue moderne Apartments umgeben von GrünToskolano-Maderno, in einem ruhigen Wohn…
$380,965
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
GH-LV05946-INT65. Apartment mit Panoramaterrasse und SeeblickAm Ufer des Sees in der Stadt M…
$325,989
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-LV04439-D. Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
$621,266
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Wohnung in Salo, Italien
Wohnung
Salo, Italien
Fläche 85 m²
GH-PV006493-3. Exklusive Drei-Zimmer-Wohnung mit Gartenbietet dieses charmante Apartment in …
$565,000
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
GH-LV04608-16P1. Wunderschöne Wohnung mit Terrasse mit Blick auf den SeeIn einer schönen, ge…
$411,442
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
GH-LV044446-H. Wohnung in einem schönen Gebäude des XVIII JahrhundertsDiese moderne Wohnung …
$386,826
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
GH-LV04599-8PT. Schöne Wohnung mit Blick auf den SeeIn einer gemütlichen und neu gebauten Re…
$405,581
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-LV04815-5C. Ferienwohnungen in einem renovierten Gebäude Salo ZentrumSalo, im historische…
$480,602
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
GH-LV04402-A. Ferienwohnungen in einem schönen Gebäude aus dem 18. JahrhundertDiese moderne …
$498,185
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
GH-LV044445-G Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
$509,907
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Wohnung 2 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
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Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
GH-LV04402-C. Apartments in einem schönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.Diese moderne Wohn…
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
GH-LV04600-7PT. Ferienwohnungen mit Seeblick und privatem GartenIn einer gemütlichen und neu…
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
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Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
GH-LV06538. Neubauwohnung in Gardona RivieraWir bieten einen exklusiven Drei-Zimmer-Wohnung …
$492,324
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