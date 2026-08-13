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Wohnimmobilien in Comunita montana della Valtellina di Sondrio, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 9 zimmer in Lanzada, Italien
Wohnung 9 zimmer
Lanzada, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Am Westufer des Gardasees, in der schönen Ortschaft Campoverde, in der Nähe des Stadtzentrum…
$673,339
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Immobilienangaben in Comunita montana della Valtellina di Sondrio, Italien

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