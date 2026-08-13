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Wohnimmobilien in Comunita Montana del Piambello, Italien

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Wohnung 3 zimmer in Brusimpiano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Brusimpiano, Italien
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Wohnung mit unabhängigem Eingang von etwa 50 Quadratmetern im ersten Stock. Komplett renovie…
$98,823
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