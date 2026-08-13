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Gewerbeimmobilien in Citta di Castello, Italien

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Gewerbefläche 3 600 000 m² in Citta di Castello, Italien
Gewerbefläche 3 600 000 m²
Citta di Castello, Italien
Fläche 3 600 000 m²
Einzelhaus in Panoramaposition am Stadtrand. Erdgeschoss mit Doppelgarage. Erster Stock mit …
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