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Wohnimmobilien in Cecina, Italien

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6
8 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Cecina, Italien
Villa 6 zimmer
Cecina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 300 m²
KK-CS156. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км / автострада- 7кП / aэтр…
$4,10M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 zimmer in Cecina, Italien
Villa 4 zimmer
Cecina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла …
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Wohnung 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
In der schönen Umgebung des Gardasees, zwischen Salò und Limone, in der Ortschaft Cecina, i…
$388,676
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
In einer der elegantesten Gegenden des Gardasees, mitten im Grünen des Golfclubs von Bogliac…
$279,190
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Wohnung 2 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
In der wunderschönen Umgebung des Gardasees, an einem privilegierten Ort nur wenige Schritte…
$213,498
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
In einem wunderschönen Gebiet des Gardasees, an einem privilegierten Ort nur wenige Schritte…
$284,664
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Fläche 82 m²
In der wunderschönen Umgebung des Gardasees, an einem privilegierten Ort nur wenige Schritte…
$271,526
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Wohnung 2 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
In der wunderschönen Kulisse des Gardasees, an einem privilegierten Ort nur einen Steinwurf …
$197,075
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