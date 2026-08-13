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Wohnimmobilien in Castiglione delle Stiviere, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Castiglione delle Stiviere, Italien
Villa 6 zimmer
Castiglione delle Stiviere, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
In Castiglione delle Stiviere, in einer ruhigen verkehrsgünstigen Lage sowie in der wichtigs…
$480,644
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