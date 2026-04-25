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Gewerbeimmobilien in Capannori, Italien

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 274 m² in Capannori, Italien
Gewerbefläche 1 274 m²
Capannori, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 274 m²
FP-T913. Landwirtschaftliches Unternehmen in Gragnano (Gragnano)Landwirtschaftliches Unterne…
$4,69M
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