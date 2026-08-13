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Wohnimmobilien in Calcinato, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Calcinato, Italien
Wohnung 4 zimmer
Calcinato, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Vor den Toren von Desenzano schlagen wir eine Wohnung vor, die sich in einen kürzlich errich…
$266,051
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