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Wohnimmobilien in Bussolengo, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Bussolengo, Italien
Penthouse 5 zimmer
Bussolengo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Nur 15 Fahrminuten vom Gardasee und von Verona entfernt, ist dieses elegante und neue Pentho…
$580,276
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