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Wohnimmobilien in Assisi, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Assisi, Italien
Villa 9 zimmer
Assisi, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 740 m²
Casale di Charme | Code 8673 Preis aktualisiert: 20.03.2025 € 2.200.000 Eingebettet in …
$2,55M
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