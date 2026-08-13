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Wohnimmobilien in Asola, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 11 zimmer in Castelnuovo, Italien
Wohnung 11 zimmer
Castelnuovo, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
In der Ortschaft Castelnuovo, weit weg von der Hektik der Stadt, aber gleichzeitig in der Nä…
$544,146
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