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Villen in Ascoli Piceno, Italien

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San Benedetto del Tronto
5
10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный д…
$1,76M
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Villa 6 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 6 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
BG-ABIV5601U Luxusvilla im mediterranen Stil, San Benedetto del TrontoLuxus Villa im mediter…
$3,52M
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Villa 15 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 15 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 15
Fläche 500 m²
Villa aus dem 19. Jahrhundert mit 2.000 m2 Park mit Palmen und hohen Bäumen. Drei Ebenen von…
Preis auf Anfrage
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Villa 16 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 16 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 16
Fläche 500 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Acquaviva Picena, Italien
Villa 5 zimmer
Acquaviva Picena, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
BG-ABIV5801U Luxusvilla in der Nähe von AcquavivaModerne Villa mit herrlichem Meerblick. In …
$2,29M
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Villa 6 zimmer in Brecciarolo, Italien
Villa 6 zimmer
Brecciarolo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 850 000 m²
BG-ABIV5201U Altes Haus in Marina del TrontoAltes Haus in Marina del Tronto, 15 km von Alba …
$2,05M
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Villa 5 zimmer in Monteprandone, Italien
Villa 5 zimmer
Monteprandone, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
BG-AH05U Schönes Haus in den Hügeln von MonteprandoneSchönes Haus auf den Hügeln von Montepr…
$2,34M
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Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-V5602U. Villa auf der ersten Linie in San Benedetto del TrontoFamilienhaus, auf der erste…
$1,93M
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Villa 40 zimmer in Offida, Italien
Villa 40 zimmer
Offida, Italien
Zimmer 40
Fläche 1 000 m²
Villa auf drei Ebenen von über 1.000 m2 mit 40 Zimmern 9 Bäder 13 Schlafzimmer, hochwertige …
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Castorano, Italien
Villa 6 zimmer
Castorano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Коли-д…
$2,46M
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Immobilienangaben in Ascoli Piceno, Italien

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