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Wohnimmobilien in Arona, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Arona, Italien
Villa 4 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 516 m²
Villa mit schöner Aussicht auf den Lago MaggioreIn Arona, mit exklusiver und schöner Aussich…
$2,93M
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Villa 6 zimmer in Arona, Italien
Villa 6 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
ABI-003I Schöne Villa am Lago MaggioreWunderschöne Lage, auf der ersten Linie des Sees, Vill…
$3,05M
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Villa 6 zimmer in Arona, Italien
Villa 6 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 113 m²
Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » AronaVilla, in der zentralen Zone, auf dem Gebie…
$1,41M
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Villa 6 zimmer in Arona, Italien
Villa 6 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
FP-T915. Große Immobilie zum Verkauf auf dem ersten Hügel von AronaGroße exklusive Immobilie…
$3,40M
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Villa 4 zimmer in Arona, Italien
Villa 4 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
FP-211017. Villa in Arona. Lago Maggiore. ItalienNur wenige Kilometer vom Stadtzentrum von A…
$1,35M
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