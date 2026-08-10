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Wohnimmobilien in Arezzo, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Cortona, Italien
Villa
Cortona, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Dieses Anwesen ist eine traditionelle Steinvilla aus dem 18. Jahrhundert in herrlicher Lage …
$1,90M
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