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Wohnimmobilien in Arenzano, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Fläche 270 m²
KK-070715-4. Villa in einem privaten KomplexVilla: 30 km zum Flughafen Genua 148 km von der …
$3,16M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 5 zimmer in Arenzano, Italien
Villa 5 zimmer
Arenzano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
$1,76M
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Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich im renommiertesten Teil von Arenzano, nur einen kurzen Spaziergang v…
$1,75M
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