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Wohnimmobilien in Apulien, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Diso, Italien
Villa 8 zimmer
Diso, Italien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 535 m²
Das 500 Quadratmeter große Gebäude hat zwei Etagen und ist von einem möblierten Garten umgeb…
$1,31M
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Villa 7 zimmer in Santa Maria al Bagno, Italien
Villa 7 zimmer
Santa Maria al Bagno, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Unabhängige Villa auf Mezzanin-Ebene, mit drei Eingängen. In der Nähe von Quattro Colonne ge…
$635,019
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Villa 5 zimmer in Gallipoli, Italien
Villa 5 zimmer
Gallipoli, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Heute präsentieren wir eine Immobilie im Herzen der Altstadt von Gallipoli. Wir befinden uns…
$1,48M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 zimmer in San Cesario di Lecce, Italien
Villa 5 zimmer
San Cesario di Lecce, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
San Cesario: ein paar km von Lecce, bieten wir zum Verkauf eine herrliche Villa von 22.000 q…
$788,300
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Villa 10 zimmer in Gagliano del Capo, Italien
Villa 10 zimmer
Gagliano del Capo, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Nur wenige Schritte vom Zentrum des herrlichen Santa Maria di Leuca entfernt, bieten wir Ihn…
$3,01M
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Villa 5 zimmer in Nardo, Italien
Villa 5 zimmer
Nardo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Wir präsentieren eine freistehende Villa in der Contrada Torsano in der Nähe von Torre Inser…
$645,968
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TekceTekce
Villa 7 zimmer in Chieuti, Italien
Villa 7 zimmer
Chieuti, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
In einer hügeligen Gegend, nur wenige Kilometer vom Meer entfernt, liegt dieses wunderschöne…
$618,596
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Villa 19 zimmer in Galatone, Italien
Villa 19 zimmer
Galatone, Italien
Zimmer 19
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 530 m²
Die Zufahrt zum Grundstück befindet sich an einer Hauptstraße, etwa 1 km vom Stadtzentrum vo…
$1,86M
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Villa 19 zimmer in Lecce, Italien
Villa 19 zimmer
Lecce, Italien
Zimmer 19
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 1 000 m²
Eine wunderschöne historische Residenz, die 1820 von Luigi Morrone im Auftrag von Vincenzo C…
$3,50M
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Villa in Ostuni, Italien
Villa
Ostuni, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Die Villa ist eine Residenz von 200 m2, die sich in einem Olivenhain befindet, die Ruhe und …
$755,242
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Immobilienangaben in Apulien, Italien

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