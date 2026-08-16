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Wohnimmobilien in Alghero, Italien

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Alghero, Italien
Villa
Alghero, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Willkommen in dieser außergewöhnlichen Villa in Alghero, einem echten Schatz im Herzen der s…
$1,05M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Alghero, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alghero, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Zum Verkauf Wohnungen mit geräumigen Panoramaterrassen vom Entwickler.Darüber hinaus gibt es…
$290,478
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Alghero, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alghero, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses charmante Studio im Herzen des historischen Viertels von Alghero, ideal…
$156,858
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Penthouse in Alghero, Italien
Penthouse
Alghero, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Dieses exklusive Penthouse ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die nach Elegan…
$1,10M
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