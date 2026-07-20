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Wohnquartier Immeuble neuf proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38351
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 170

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im alten Norden, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahn und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau, 1. Etage auf 6 mit Aufzug, 3 Zimmer, 77m2 + 12m2 Terrasse, 1 Parkplatz, 2 Ausstellungen: Nord, West. Preis: 5.350.000

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Tel-Aviv, Israel
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