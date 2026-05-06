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Wohnquartier A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Yam, Israel
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06.05.26
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ID: 35841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

Über den Komplex

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Perfekter Plan und sehr großzügig 5 Stück – 135 m2 Badezimmer Kinder In der Master-Suite: Duschbad + Ankleidezimmer Komplett renovierte High-End Küche 3 Toiletten Sommerküche mit Grill und Weinkeller auf der Terrasse 4 Terrassen – insgesamt 60 m2 mit offenem Meerblick Parkplatz im Keller Sicheres Zimmer (mamad) Unabhängige Eintragung Möglichkeit der Überschreitung von Zahlungen bis zu einem Jahr Ideale Lage: ✅ 1 Minuten zu Fuß vom Meer und der Promenade ✅ Schulen und Kindergärten ✅ Öffentliche Verkehrsmittel und Straßenbahn ✅ Grüne Parks und Spielplätze ✅ Supermarkt und Synagoge ✡️✅ Beliebte Restaurants und Cafés ☕Ein luxuriöses und komfortables Wohnerlebnis im Herzen von Bat Yam!

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