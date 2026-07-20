  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble proche de la mer

Wohnquartier Avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38726
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Aschdod, Israel
von
$951
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,68M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
Wohnviertel 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen