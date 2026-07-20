  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

Wohnquartier Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38261
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Nur 5 Minuten zu Fuß vom Strand entfernt Hervorragende Wohnung in einem kürzlichen Gebäude von 3 Jahren. Wohnung 3 Zimmer • 63 m2 Wohnfläche • Terrasse (mirpeset) von 8 m2 • Mamad (sicheres Zimmer) • Roboterparken • 3. Stock mit Aufzug (PMR zugänglich) • Süd- und Ostausrichtungen • Schöne, helle und perfekt arrangierte Wohnung • Nur 2 Gehminuten vom Yarkon Park entfernt Preis in Rechnung gestellt: 4 800 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Quartier city duplex 4 pieces
Aschkelon, Israel
von
$547,760
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Proche de la mer old north
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rischon LeZion, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Wohnviertel Penthouse dexception dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$5,25M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Aschkelon, Israel
von
$501,840
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Alle anzeigen Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,20M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen