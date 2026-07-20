  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rischon LeZion
  4. Wohnquartier Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez

Wohnquartier Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez

Rischon LeZion, Israel
von
$1,23M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38522
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,64M
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,59M
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,39M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin neuf proche de la mer projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$3,83M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rischon LeZion, Israel
von
$1,23M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Alle anzeigen Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Wohnviertel Rue calme dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Dizengoff Center. Jüngstes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Drei Zimmer. 2 Badezimmer. 70m2 + 5m2 Balkon vorne. Mamad, ruhig und hell. Hohe Decke von 3,5 Metern. Alleine oben. 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 4 800.000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$554,320
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen